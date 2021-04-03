愚人節前夕，美國總統拜登公布規模2.3兆美元的基礎建設革新及升級計畫，包括改善交通運輸、完善家庭基礎建設、投資國內半導體製造業，以及投入照護經濟等。拜登指出，這項「美國就業計畫」不但將創造全球最有活力也最具創新的經濟，更將讓美國在全球競爭中打敗中國，以潔淨能源科技確立美國的全球領袖地位。

美國著名的專欄作家湯瑪斯‧弗利曼不只一次地感慨，與中國的基礎建設相較，美國的機場、鐵公路倒像是開發中國家的水平。不知道是不是弗利曼的忠言啟發了拜登的基礎建設革新及升級計畫？不過，對長期崇尚資本主義、市場經濟，認為政府管得越少越好的美國而言；這項計畫，處處可見中共5年計畫的影子，頗有向中國基建取經的味道，變相承認了中國式政府治理的「優越性」。

拜登的「美國就業計畫」甫推出，便在美國國內引發正反兩面的論戰。前總統川普痛批這項立法將是史上最大的經濟自傷，「說客、特殊利益、中國、華府政客和政府官僚獲勝。」川普訐譙拜登，理所當然，不必細述。但是，客觀而言，拜登計畫真正的問題癥結在於他錯把「基建革新」和「打敗中國」勾稽在一起。

基礎建設的目的在於提升國民的生活品質，確保全體國民的經濟人權、教育人權、醫療人權、環境人權以及生命財產的安全，而不在於與他國競爭、打敗他國、圍堵他國、稱霸世界。打敗他國、稱霸世界依賴的是軍事武力的擴張，而軍事武力的擴張定然會排擠基礎建設，這才是美國基礎建設滯後不前、國內社會問題叢生的病灶。

根據統計，全美3.3億人口，有10%的人沒有基本的醫療保險，1/8的人生活在貧窮線以下，貧富差距持續擴大，最富有的1%居民掌握了全國42.5%財富。全美吸毒人口超過700萬，每年吸毒致死的人數超過越戰死亡人數。每年暴力犯罪受害人數多達300萬上下。220萬罪犯關在各級監獄裡。7000多萬人擁有1支以上的槍枝，大規模的槍擊案以及仇恨犯罪事件頻傳。此外，全美50%的人有輕重程度不一的精神病，許多創傷症候群患者都和海外戰爭陰影有關。這些難解的社會問題，都和美國過往的窮兵黷武、排擠了國內各種建設有關。

美國要提升競爭力，只需裁軍、撤軍、放棄軍武獨霸世界的思維，將每年高達7000多億的國防預算減半，挪做基礎建設，8年下來，何愁2.3兆預算不到位？如此，拜登無須企業稅率，企業定然全力支持這項偉大的計畫，攜手提高全美國民的生活品質。另一方面，則向全球各國傳遞一個積極的訊息：軍備競賽的時代已過，生活品質競爭的時代來臨。

如果拜登願意向有「基建狂魔」之稱的中國虛心請益，那麼，美國2.3兆的基建革新兼就業計畫，勢將更得人心、更有效率地達成目標。美中和解，基建紅利取代軍備競賽，世界和平還會遠嗎？ （作者為資深媒體人）