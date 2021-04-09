在汽車製造業仍苦於半導體嚴重短缺之際，部分專家警告鋰電池恐將引爆美國的下一波供應鏈危機。

通用、福特等汽車製造大廠，以及有如過江之鯽的眾多新創公司提出一個比一個更遠大、更具雄心的電動車事業發展計畫，以目前美國的電池產能來看，將無法滿足這些汽車製造商暴增的需求。

今年早些時候，美國最大汽車製造商通用汽車新成立一個名為BrightDrop的全電動商用車部門，之後並宣布到2035年將只銷售電動車的計畫。此外，該公司預計在2025年以前，將投資270億美元於電動車與自動駕駛車事業，並預計2025年以前，其每年電動車銷量至少達到100萬輛。

福特亦不落人後，宣布在2025年以前將投資290億美元擴大電動車與自動駕駛車事業。

包括特斯拉與日本松下公司（Panasonic）合力經營的超級工廠Gigafactory在內，美國現有的大規模電池製造工廠已經屈指可數，而LG化學與SK Innovation這兩家韓國電池製造商之間的貿易與侵權爭端，更使喬治亞州的新電池工廠面臨夭折風險。

SK Innovation在3月底表示，如果到4月11日，美國總統拜登仍未推翻該國貿易委員會對SK Innovation做出的不利裁定，公司將考慮所有選項，包括將電池業務撤出美國，以及終止在喬治亞州興建電池廠的投資計畫。

2019年4月LG化學向美國貿易委員會（ITC）與美國法院提起訴訟，指控SK Innovation有計畫、有組織地收買LG Chem工程師，以竊取電動車電池技術的商業機密。

美國ITC在今年2月裁定LG Chem勝訴，並向SK Innovation發布一項為期10年的「限制性禁制令」（Limited Exclusion Order），禁止SK Innovation的鋰電池、電池芯、電池模組等產品輸入美國。

此外，美國總統拜登3月底發布為期8年、規模超過2兆美元的基礎建設計畫，其中的一大重點即是斥資1,740億美元，約占整體交通運輸投資的28%發展電動車。

拜登預計在2030年以前，在全美建造50萬座電動車充電站，並將聯邦政府的5萬輛柴油公務車換成電動車，同時也將為電動車提供減稅等優惠措施。這項計畫料將進一步刺激美國的電動車生產，使鋰電池陷入供應短缺的可能性升高。

(時報資訊)