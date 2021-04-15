威盛(2388)瞄準大陸智慧汽車發展空間可期，集團旗下威盛任我行自動駕駛科教品牌與上海南湖職業技術學院聯合主辦的「智慧技術、賦能未來」圓滿落幕，欲透過產學的合作，解決當下大陸智慧車聯網的人才荒問題。

大陸汽車市場全力搶攻智慧汽車，產業快速發展，惟現有智慧網聯汽車人才無法滿足未來智慧網聯汽車產業的發展，人才總量與發展現狀不匹配，是當前大陸汽車產業發展面臨的一大難題，威盛一直以來積極切入大陸智慧汽車相關市場，盼藉由產學的合作，推進產學研發展戰略，透過人才的培養，讓整體產業前景發展更為順利。

根據中國人才研究會汽車人才專業委員會發布的《中國智慧網聯汽車人才發展報告》顯示，2019年整個行業智慧網聯汽車人才總量不足2萬人。而以傳統汽車行業類比，其汽車保有量/汽車技術服務人數約30：1，保守估計智慧汽車保有量/汽車技術服務人數約50：1，按照2020年全國汽車銷量3,000萬保守估算，預計2020年新增汽車技術服務人才需求超過30萬人，大大超過現有的人才供給能力。

威盛高級技術總監唐亮表示，高職院校的對新型汽車智慧專業建設所包含的師資建設、實訓配套、課程課件等迫在眉睫，上海是長三角職業教育的技術高地，以上海南湖職業技術學院為首批合作試點單位之一，威盛任我行將進一步開發汽車智慧專業共建核心教學硬體軟體，協同上海及長三角地區合作夥伴職業教育，繼續擴大和深化校企合作，為企業和國家培養未來AI產業人才，助力百萬學子進入AI領域。

威盛近年深耕智慧城市、車隊管理與工業自動化等領域，去年營收65.02億元，年增17.65%，創下6年來新高，全年歸屬母公司淨利達47.22億元，創19年來新高，每股純益9.57元，主要是因業外受益貢獻，威盛去年在出售子公司VIABASE和VIATECH部分晶片組及處理器相關智慧財產予上海兆芯，帶動獲利大進補。

(時報資訊)