在網路股大漲以及美國景氣復甦快速帶動下，韓股15日走高。KOSPI指數收3,194.33點，上漲11.95點，漲幅0.38%。同時，韓元貶值，韓國公債殖利率上升。

三星電子與SK海力士分別漲0.12％與0.36％，至於電池業者LG Chem則跌0.67%。

至於股票分割一拆五的Kakao重回交易，股價也暴漲18.7％並創新高。

LG電子再大漲4.02％，因傳出LG與有策略合作的加拿大汽車供應商麥格納國際（Magna International Inc），將與Apple簽約打造電動車。

同時，外資買超約2658億韓元。

美國聯準會最新褐皮書指出，2月下旬到4月上旬時，受到民間消費激勵，美國景氣復甦加快腳步。聯準會也重申，2022年底之前，基本上是不可能調升利率的。

15日，韓國央行決定，還是把利率鎖在歷史新低點0.5％不變。因為，尚未見到全面性景氣復甦，以及就目前新冠疫情來看，恐怕有增溫跡象。

韓國官方最新資料指出，新增698例新冠患者，比14日創三個多月新高的731位，要稍微減少一點。

最新匯價，目前1美元可兌換1,117.6韓元，韓元貶值0.09％。 韓國3年期公債殖利率上升4.7個基準點至1.149％，10年期的則上升3.8個基準點至2.028％。

(時報資訊)