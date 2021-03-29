瑞士信貸(Credit Suisse)周一表示，由於一家總部位於美國的對沖基金在追加保證金通知後出現違約，瑞士信貸第一季可能遭逢嚴重衝擊。

瑞士信貸指出，目前對於實際損失的規模進行量化測量還為時尚早，但是其將對第一季業績產生高度顯著和重大的影響。

該瑞士第二大銀行表示，一家不具名的對沖基金對於瑞士信貸和其他銀行的追加保證金要求出現違約；追加保證金通知為經紀商對帳戶要求增加更多資金，以彌補潛在損失。

瑞士信貸表示，在該基金未能履行保證金承諾之後，瑞信和其他銀行開始退出他們在該沖基金的頭寸。

瑞信指出，將在適當的時候提供進一步資訊。

此一警告為瑞信帶來進一步的打擊，此前因金融公司Greensill資不抵債和相關基金的崩潰，瑞信正考慮對遭逢衝擊的投資人進行補償。瑞信在本月關閉了約100億美元的供應鏈基金，這些基金從Greensill手中購買了票據。

(時報資訊)