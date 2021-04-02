人民幣兌美元中間價2日報6.5649，較1日6.5584，跌65個基點，跌幅為0.1％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持平於2.2厘。

這是3月初至今，央行連25日將逆回購規模固定在該水平，並繼續對沖今日到期量，也是連續第4周完全對沖當周到期。路透統計，3月29日當週逆回購到期規模為500億元，每日均為100億元。

(工商 )