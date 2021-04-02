人幣中間價跌65個基點 人行百億逆回購 11:272021/04/02 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價2日報6.5649，較1日6.5584，跌65個基點，跌幅為0.1％。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，2日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持平於2.2厘。 這是3月初至今，央行連25日將逆回購規模固定在該水平，並繼續對沖今日到期量，也是連續第4周完全對沖當周到期。路透統計，3月29日當週逆回購到期規模為500億元，每日均為100億元。 拜登基建提案 扶持美半導體業 預售屋被打趴 329檔期催不動 (工商 ) #逆回購 #基點 #對沖 #人幣 #中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 繫留升空10天 麗寶熱氣球今起飛 04:102021/04/02 地方新聞 高手在民間！他用這招買土地 省下8筆代書費 09:002021/04/02 房產達人 日銀短觀：日企景氣信心 回到疫前水準 04:102021/04/02 全球財經 2021年美貿易障礙報告 萊豬入台須標原產地 有技術性干擾 04:102021/04/02 財經要聞 訊連攻人臉辨識 推新智慧安控解決方案 04:102021/04/02 產業．科技 美元保單熱銷 占新契約保費六成 04:102021/04/02 財經要聞 魏德聖直播殺鳳梨妙回網友提問 04:102021/04/02 娛樂新聞 翁茂鍾社會勞動疑造假 警涉包庇 04:102021/04/02 社會新聞 財年3月底結束，獲利了結 日投資者加速美公債賣壓 04:102021/04/02 全球財經 陳時中圖窮匕見 04:102021/04/02 時論廣場 長榮四大理由 樂觀2021營運 04:102021/04/02 財經要聞 財經熱門新聞 台股飆上16600點 這3種股票散戶別賣太快 - 財經 台積震驚全球！爆驚天動作後 他洩外資磕頭認錯時間 - 財經 這檔金融股追高31元砍掉？存股達人：驚現1數字就棄息 - 財經 拜登新政策很有肉 謝金河看好2產業大反彈 - 財經 長賜輪怎麼賠？長榮海運總座首度出面說明 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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