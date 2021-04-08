中國人民銀行8日公佈，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日開展了人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持平於2.2％。

香港信報報導，2021年3月初至今，人行逆回購操作規模已連續第28日相同，8日操作量繼續完全對沖到期量。

據路透統計，本周逆回購到期規模為500億元，其中週二的200億元中，有週一的100億元因清明假期順延到期，週三至週五仍均為100億元。

(工商 )