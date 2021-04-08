人行連續28日百億逆回購 10:512021/04/08 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行8日公佈，為維護銀行體系流動性合理充裕，8日開展了人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率持平於2.2％。 香港信報報導，2021年3月初至今，人行逆回購操作規模已連續第28日相同，8日操作量繼續完全對沖到期量。 據路透統計，本周逆回購到期規模為500億元，其中週二的200億元中，有週一的100億元因清明假期順延到期，週三至週五仍均為100億元。 獨〉台北觀光飯店「搶婚」紛祭指定日破盤價 掀割喉戰 澎湖麥當勞橋景點 網路爆紅 (工商 ) #逆回購 #人行 #百億 #中國人民銀行 #公佈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》融程電3月營收寫次高 Q1雙升締新猷 07:452021/04/08 財經 遊山水兼賞藝 特色旅行探索寶島 04:102021/04/08 時尚消費 第一果菜、漁市場改建 北市環評過關 04:102021/04/08 地方新聞 王立強共諜案 向心、龔青夫婦來台買房涉陸吸金集團洗錢被訴 09:532021/04/08 社會 投注站按錯 高雄男爽中頭彩1億 04:102021/04/08 地方新聞 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 09:002021/04/08 房市新訊 黃光裕回歸 國美系概念股齊漲 04:102021/04/08 全球財經 《國際金融》歐股持平高點 英股強強滾 09:272021/04/08 財經 超越「王霸」層次的大國思維 04:102021/04/08 時論廣場 賣匯阻貶 3月外匯存底終止連21升 04:102021/04/08 財經焦點 涉裝修造假詐貸2億 東鋼第二代侯尊中凌晨80萬交保 04:102021/04/08 社會新聞 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 企業28％加稅太痛 拜登鬆口願協商 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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