盛弘(8403)由敏盛醫院為醫療核心事業，發展出一條龍式的健康照護體系，董事長楊弘仁說，掛牌至今已經有10年，今年起將會是另一個黃金十年的序幕！拓展大健康產業的龐大商機，盛弘集團內將持續進行跨領域的醫電整合，將社區藥局、精準健診以及醫藥平台等業務朝向5G智慧醫療的大趨勢推進。

盛弘集團擁有醫院、藥局、健檢和長照，無論是躍獅藥局拿藥的患者，或是敏盛生態系看病的病人，或是在哈佛健檢的客戶等，所累積的數據很多，透過AI大數據幫助消費者、甚至能夠精準行銷，依據民眾需求，推薦適合的服務。

盛弘日前也以換股方式參與經營富邦集團旗下富醫健康管理公司，加速在台北都會區布局健診事業，今年首季也前進大安區再成立一家健診據點，龍潭成立首家社區型的運動賦能中心也在首季啟用。

看好大健康市場的發展，盛弘積極布建從保健、檢測、預防到治療、從養生到養老的完整醫療養護服務供應鏈，並結合科技及大數據分析，建置雲端平台，希望漸漸增加集團的產值與規模，領先同業的表現。

盛弘2020年稅後純益2.48億元，較前年同期成長21.37%，每股稅後純益2.29元。

(時報資訊)