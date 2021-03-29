巨港青商會號召社區、民眾一同擦亮社區角落，眾人挽袖擦拭反光鏡擦拭。（柯宗緯翻攝）

巨港青商會號召社區、民眾一同擦亮社區角落，眾人挽袖擦拭反光鏡擦拭。（柯宗緯翻攝）

高雄市巨港國際青年商會近日發起「2021擦亮世界的角落」公益活動，號召民代、里長、民眾共襄盛舉，共同組成「擦亮者聯盟」，宣示將扮演起守護社區安全的超級志工。

為有效降低交通事故發生，2018年起於每年青年節前後，國際青年商會中華民國總會發起「擦亮世界的角落」公益活動，並以縣市做劃分，號召有志青年與民眾從自身做起走入社區的角落，動手將路口反光鏡擦亮，保障社區及用路人的行車安全。

巨港國際青年商會理事長謝豐秝表示，擦亮世界的角落是台灣青商總會2018年所發起的活動，透過走入社區的方式，一方面倡導民眾注意行車安全，另一方面也突顯青商人關懷社區不落人後。

謝豐秝說，如同電影的超級英雄一般，「一個小小的動作，就能產生大大的影響力」，巨港青商很榮幸能響應這樣有意義的活動，這次參與的青商會友與民眾約近百人，盼帶動社區民眾一起加入，將青商的力量落實到社區。

此外，為響應這次活動，擴大推廣與宣傳效益，也發起「你／妳，就是超級英雄」活動照片邀集運動，邀請大家上傳最精彩的反光鏡擦拭照片，透過社群媒體力量延續活動價值，期盼讓這件好事，變成高雄人共同參與的大事，讓每個人都能成為社區中平凡偉大的超級英雄。

(中時 )