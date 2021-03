為慶祝 2021 年世界地球日 ,Apple TV+ 將首播原創紀錄片特輯《這一年,地球變得不一樣》(The Year Earth Changed),由艾美獎及 BAFTA 得獎播報員 David Attenborough 擔任旁白。第二季《你不知道的小小世界》及《探索夜色大地》亦同步上架。這些創新的原創作品將於 2021 年 4 月 16 日在 100 多個國家/地區進行全球首播,帶領觀眾一同迎接全球最大的年度環保運動:世界地球日。

Attenborough 表示:「在這充滿逆境的一年裡,讓許多人再度看見大自然的美麗與價值,也從中得到許多慰藉。封城措施同時也是一項前所未有的實驗,讓我們了解自己對大自然造成了哪些的影響。這些故事展現野生生態對此的應對方式,帶觀眾領略即使是微小的改變,也能產生巨大影響。」

這一部貼近時事的紀錄片,不但以全新手法描繪全球大封鎖的局面,也帶大家看見許多由此而生的正向故事。沈寂的城市傳來鳥鳴、鯨魚有了新溝通方式、水豚出沒於南美洲郊區,世界各地的人都有機會以前所未見的方式接觸大自然。在一小時的特輯中,觀眾將看見人類的行為改變可為大自然帶來實實在在的影響。諸如減少郵輪交通、每年關閉沙灘數日、找出人類和野生動物和諧共處的方法等,都是影響因素。

由 David Attenborough 講述旁白的紀錄片《這一年,地球變得不一樣》,是一封獻給地球的暖心情書,著重呈現大自然的復甦能為未來帶來光明希望。《The Year Earth Changed》由 BBC Studios Natural History Unit 製作,Tom Beard 執導,Mike Gunton 及 Alice Keens-Soper 擔任執行製作。

《你不知道的小小世界》第二季,由 Paul Rudd 擔任旁白,向觀眾展現地球上最小的生物看待自然世界的獨特視角。(蘋果提供/黃慧雯台北傳真)

《你不知道的小小世界》第二季由 Paul Rudd (《蟻人》) 擔任旁白兼執行製作,以獨特的角度帶領觀眾探索自然世界,了解地球上各種小生物的巧妙天賦和生命力。全六集的系列紀錄片共拍攝了超過 200 種生物、影片素材長達 3,160 小時,不但呈現牠們不為人知的一面,也讓觀眾透過精彩萬分的攝影技術觀察這些小生物以及牠們令人嘆服的求生本能。首次在片中登場的有海葵岩蝦,這種生物會「拍手」來代表自己是掠食性魚類的清道夫;透過 Phantom 高速攝影機以慢動作拍攝稀棘䲁的「啃咬」行為;以及全地球最會吃的哺乳動物小臭鼩。《你不知道的小小世界》由 Plimsoll Productions 製作,Tom Hugh Jones 擔任執行監製並與 David Fowler 共同編劇。Martha Holmes 博士和 Grant Mansfield 博士也代表 Plimsoll Productions 擔任監製。

劃時代的原創影集《探索夜色大地》以全新的六集影片回歸第二季,仍由 Tom Hiddleston 擔任旁白。(蘋果提供/黃慧雯台北傳真)

劃時代的原創影集《探索夜色大地》也以全新的六集影片回歸第二季,仍由 Tom Hiddleston (《復仇者聯盟》) 擔任旁白。《探索夜色大地》運用最先進的攝影機和革命性的後製流程,以令人耳目一新的清晰度,呈現出自然界的夜間奇觀。這部影集利用低光源攝影機和滿月的月光,捕捉入夜後動物的一些前所未見的行為,包括大象與鬣狗在星光熠熠的水塘邊搏鬥,以及袋鼠在夜幕籠罩下尋找伴侶。新一季影集中入鏡的其他動物,包括美洲獅、北極熊、蝠鱝和夜間海洋中的小小浮游生物。《探索夜色大地》由 Offspring Films 製作。此影集由 Alex Williamson 執行製作,並由 Sam Hodgson 製作。

《你不知道的小小世界》和《探索夜色大地》將收錄在 Apple TV+ 的「世界地球日」特別單元,其中展現了以保護地球為主題的精選內容。同時還收錄了 Cinema for Peace International Green Film Award 獲獎電影《象群女王》和《Here We Are:歡迎來到這個美麗的星球》,該片於2020年在世界地球日 50 週年之際首映。 這部動畫短片,故事改編自 Oliver Jeffers 的暢銷繪本,並由 Meryl Streep 擔任旁白。該片講述一位早熟的 7 歲小孩 (由 Jacob Tremblay 配音),在世界地球日前夕,從父母 (由 Chris O’Dowd 及 Ruth Negga 配音) 口中以及一場名為 Museum of Everything 的奇幻展覽中,體會到地球的奧秘。

Apple TV+ 自 2019 年 11 月 1 日推出以來,是蘋果旗下原創節目串流媒體服務。Apple TV+ 可在 100 多個國家及地區的 Apple TV app,透過 10 億多個螢幕,包括 iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、特定的 Samsung、LG、Sony 和 VIZIO 智慧電視、Amazon Fire TV,以及 Roku 裝置、搭載 Google TV 的 Chromecast、PlayStation 及 Xbox 主機,以及在 tv.apple.com/tw 使用收看,訂閱費每月 NT$170,可免額外付費試用 7 天。購買全新 iPhone、iPad、Apple TV、Mac 或 iPod touch 的使用者可免額外付費享用 Apple TV+ 一年期的訂閱服務(此項優惠在符合條件裝置首次啟用後的 3 個月內有效。)

(科技)