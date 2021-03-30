博鼇亞洲論壇2021年年會新聞發布會30日在北京舉行，博鼇亞洲論壇秘書長李保東介紹年會籌備情況。李保東表示，屆時線上和線下均有中國領導人出席，中國領導人將出席大會開幕式，並參加中美企業家座談會等一系列重要活動。

李保東指出，博鼇亞洲論壇2021年年會將於4月18日至21日在海南博鼇透過線上線下結合的方式舉行，屆時，線下預計將有2000多人參會，數十位國家領導人、前政要和國際組織負責人將線上參與。

李保東介紹了年會整體議題設計，今年的年會設置了數十場內容豐富的活動，大體分為6個板塊，包括「解讀中國」、「把握世界變局」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」、「與新技術共舞」和「共用發展」。

其中，「解讀中國」和「一帶一路合作」是基於當前形勢新增的板塊，是應各方普遍希望加深對論壇東道國中國的瞭解和認識的需要而設置的。

今年正值博鼇亞洲論壇成立20周年，2021年年會的議題既有繼承又有創新，將設6大板塊、數十場活動，涵蓋雙循環、金融開放、碳中和、數位經濟和可持續發展等熱點議題。

(旺報 )