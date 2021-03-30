杰力(5299)去年營運登頂，今年預計在後疫情時代居家辦公、遠距教學將成為生活常態下，NB市場持續看好，全球非蘋果筆電以外其餘多家NB廠皆為杰力客戶，加上杰力也將漲價成本轉嫁客戶力拚持穩毛利率甚至進一步成長，今年營運動能依舊不差，今股價反映財報、前景利多，一度攻上漲停，股價以178元創下波段新高。

面對半導體晶圓、封測喊漲，MOSFET(金氧半場效電晶體)廠大中(6435)、富鼎(8261)及尼克森(3317)等MOSFET廠均傳出陸續向客戶轉嫁成本，漲幅大約落在10~20%，杰力則表示，漲價幅度會和同業類似，以維持住競爭力，市場也預估，假設產能持續吃緊，則後續MOSFET供應鏈有望再迎來漲價潮。

杰力認為，現階段產業環境很好，杰力預計今年毛利率會維持在2020年水準，但毛利率提升一定是公司的長期目標，另外，杰力今年在產能爭取上，杰力今年擴增晶圓產能以兩位數為目標，到位時間應該落在下半年，至於後段封測，以今年上半年為基礎，下半年也希望再成長兩位數。

杰力以NB產品線為主軸，近三年來營收穩定都有逾6成多來自筆電，多去年整體NB營收成長19%，全球非蘋果筆電以外其餘多家NB廠皆為杰力客戶，未來杰力將持續瞄準高階商用NB、高階GamingNB/PC等，也將有助於ASP。

(時報資訊)