據新華社報導，大陸十三屆全國人大常委會第二十七次會議今天（30日）上午在北京人民大會堂閉幕。會議經表決，全票通過新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法》、新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。國家主席習近平分別簽署第75、76號主席令予以公佈。栗戰書委員長主持閉幕會。

常委會組成人員167人出席會議，出席人數符合法定人數。

會議還表決通過了有關任免案。

大陸全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華，秘書長楊振武出席會議。

大陸國家監察委員會主任楊曉渡，國務委員趙克志，最高人民法院院長周強，最高人民檢察院檢察長張軍，全國人大各專門委員會部分成員，部分全國人大代表，有關部門負責同志等列席會議。

閉幕會前，栗戰書委員長分別主持召開了十三屆全國人大常委會第八十九次和第九十次委員長會議，審議有關議題。全國人大常委會秘書長楊振武，全國人大有關專門委員會負責同志就有關議題作了彙報。

(中時 )