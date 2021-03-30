不滿南寮大街在旺季要封路施工，綠島鄉長謝賢裕（左）與近百位居民，30日到台東縣政府抗議。（莊哲權攝）

不滿南寮大街在旺季要封路施工，綠島居民今天持白布條到台東縣政府抗議。（莊哲權攝）

台東縣政府進行綠島環島公路改善工程，其中南寮大街計畫在4月封路施工，由於該處是綠島的觀光、交通命脈，旺季施工形同斷了島上生計，上百位綠島鄉民今天由鄉長謝賢裕帶隊，搭船到台東縣政府拉白布條抗議，要求延後施工。

上百位頭綁抗議布條的綠島居民昨天由鄉長謝賢裕、代表會主席何富祥、縣議員李數奼帶 隊，跨海到台東縣政府抗議，要求縣府「還我生計」。

何富祥說，4月至10月是綠島觀光旺季，台東縣政府4月初要在島上唯一環島公路中最熱鬧的南寮大街封路施工，唯一的1條路，要怎麼去碼頭接客人？兩旁的生意怎麼做？

「本來是對綠島的美意，搞成民怨四起」，謝賢裕說，綠島百姓的生計只有半年時間，如果縣府執意在4到10月的旅遊旺季施工，所有的經濟活動都要停擺，更不能提供給遊客良好的旅遊品質跟友善環境，「我們的要求很卑微，就是工程要避開我們賺錢、討生活的時間」。

1位綠島正妹說，打算4月要自己當老闆娘開麵店，封路以後怎麼做生意？另1位蘇姓居民說，去年疫情，已有大半年沒有收入，租金還是要照付，如果封路施工，對綠島居民生計影響甚鉅。也有居民說，大家都贊成綠島大建設，不要把美意變成惡意，10月到隔年4月要怎麼施工都沒關係。

建設處長許瑞貴表示，為了提升道路品質和改善塞車問題，綠島環島公路整修分成3個標案，是其中1個標案會經過人潮密集的南寮大街，工程有5個月之久，不管何時施工，都一定會遇到旅遊旺季時段。

許瑞貴提出2方案，其1為分段執行，先完成排水溝工程，10月才進行路面施工，其2為整個工程移到10月才進行，縣府會尊重綠島居民的決定，並保證暑假旺季絕不施工，也會先做便道。

(中時 )