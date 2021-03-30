嘉南地區今年一期作停灌，停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元。立委蔡易餘近來接獲農民陳情說，水源不足情況下，很怕改種綠肥都達不到認定標準，因此向農委會反映。農委會上周正式確定，農民只要有實際播種、種植綠肥，即便無法達到農委會原來的認定標準，還是能領取補助。
受到乾旱影響，嘉南區今年一期稻作將停灌，嘉義縣受停灌影響面積近8000公頃，此次停灌補償對象分為︰停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農水署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。
蔡易餘表示，近期有農民向他反映，指出目前進入枯水期，且未來降雨情勢也很不樂觀，擔心連休耕後改種綠肥都達不到農委會的認定標準，這份補助不就「看得到吃不到」。因此他認為，綠肥長不起來並非人為所致，而是天氣因素，所以他建請農委會重新評估綠肥的認定標準。
日前傳來好消息，農委會24日發文農水署，有關一期作停灌補償抽查作業之補償標準審認，因考量乾旱情況，綠肥、景觀或各項獎勵作物種植情形的認定，以播種事實為主；農民只要有購買種子的單據、撒播照片等相關佐證資料，就可領取補助，無須審認該作物存活率及生長情形。
蔡易餘說，針對在非灌區轉作水稻以外作物的農民，目前正向農委會爭取放寬對地綠色環境給付獎勵金的認定。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。