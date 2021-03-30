嘉義縣許多農民轉作硬質玉米，今年水情持續緊張，立委蔡易餘正向農委會爭取在非灌區放寬對地綠色環境給付獎勵金認定。（本報資料照片）

嘉南地區今年一期作停灌，停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元。立委蔡易餘近來接獲農民陳情說，水源不足情況下，很怕改種綠肥都達不到認定標準，因此向農委會反映。農委會上周正式確定，農民只要有實際播種、種植綠肥，即便無法達到農委會原來的認定標準，還是能領取補助。

受到乾旱影響，嘉南區今年一期稻作將停灌，嘉義縣受停灌影響面積近8000公頃，此次停灌補償對象分為︰停灌區域不種稻作且種植符合「對地綠色環境給付計畫」之綠肥、景觀或各項獎勵作物者，每公頃補償9.3萬元；如不種稻作，辦理翻耕或種植非獎勵作物或由農水署管理處供水養殖者，每公頃可補償8.2萬元。

蔡易餘表示，近期有農民向他反映，指出目前進入枯水期，且未來降雨情勢也很不樂觀，擔心連休耕後改種綠肥都達不到農委會的認定標準，這份補助不就「看得到吃不到」。因此他認為，綠肥長不起來並非人為所致，而是天氣因素，所以他建請農委會重新評估綠肥的認定標準。

日前傳來好消息，農委會24日發文農水署，有關一期作停灌補償抽查作業之補償標準審認，因考量乾旱情況，綠肥、景觀或各項獎勵作物種植情形的認定，以播種事實為主；農民只要有購買種子的單據、撒播照片等相關佐證資料，就可領取補助，無須審認該作物存活率及生長情形。

蔡易餘說，針對在非灌區轉作水稻以外作物的農民，目前正向農委會爭取放寬對地綠色環境給付獎勵金的認定。

(中時 )