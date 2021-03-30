台南市東區1家開幕3個月的托嬰中心，接連發生多起兒童撞傷、腳趾甲掀起來等受傷事件，由於托嬰中心未有任何改善，家長們怒向社會局投訴，控訴該托嬰中心超收幼童且雇用無證照托育員，社會局昨天前往稽查，要求園方限期改善，並主動聯繫告知家長相關狀況，今天已經沒有家長把孩子送到該中心托育。

家長指控，上周五有幼童因不聽話被園長關在樓梯間，腳指甲掀起來，園長第一時間卻沒處理，直到下課才告知家長；另也有一名1歲多男童疑走路跌倒，額頭腫起瘀青一整片，家長不只沒通知家長也沒帶孩子就醫。

台南市社會局接獲消息後，昨天指派人員前往該托嬰中心進行訪視，進一步透過影像清查托育人員照顧情形，初步調查發現，該托嬰中心現場負責照顧幼童的托育人員未向社會局辦理核備，因此，也已主動聯繫所有家長，今日已無幼兒到托嬰中心。

台南市社會局表示，目前2起幼童受傷案件由家防中心介入調查中，初步調查托嬰中心並無超收情形。此外，社會局也要求該托嬰中心負責人妥處托育費用退費事宜，後續也將針對幼兒身心狀況進行評估，必要時將媒合心理諮商輔導，並引入社會福利資源給予必要協助。

社會局婦女及兒童少年福利科指出，若經查該托嬰中心確實有涉及違反兒童保護情形，將依法裁處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公告姓名。

(中時 )