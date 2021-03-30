英國統計局公布迄3月14日止一周隨機抽驗16歲以上人士血液結果，發現英格蘭本島有54.7％民眾被檢驗出有新冠肺炎抗體，威爾斯50.5％、北愛49.3％和蘇格蘭42.6％。雖然這反映接種疫苗開始產生效果，但該局警告有抗體不代表免疫。

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(工商 )

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