英格蘭逾半民眾檢驗出有新冠肺炎抗體 22:332021/03/30 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國統計局公布迄3月14日止一周隨機抽驗16歲以上人士血液結果，發現英格蘭本島有54.7％民眾被檢驗出有新冠肺炎抗體，威爾斯50.5％、北愛49.3％和蘇格蘭42.6％。雖然這反映接種疫苗開始產生效果，但該局警告有抗體不代表免疫。 接種首劑疫苗後 巴基斯坦總統確診新冠肺炎 AZ施打人數終於破萬 單日新增10例不良反應 (工商 ) #抗體 #英格蘭 #檢驗 #新冠肺炎 #統計局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 製造業固定投資 台積超過一半 04:102021/03/30 財經要聞 好市多蘋果又出包 進口富士蘋果農藥超標 1029箱全銷毀 11:282021/03/30 生活 強力稽查萊豬牛 盧秀燕：查驗結果公布官網捍衛食安 15:102021/03/30 生活 《其他電子》鴻海今年審慎樂觀 缺料影響估低於1成 16:152021/03/30 財經 新增1境外！女留學生自英返台確診 同機接觸者26人 14:092021/03/30 生活 《國際社會》疫情出現復燃跡象 拜登喊暫停解封 CDC警告厄運恐降臨 12:512021/03/30 財經 獨家／反制朱立倫民調居首？ 藍營流傳江啟臣民調滿意度逾半 23:022021/03/30 政治 總統家族代理 日出茶太搖進帛琉 15:192021/03/30 財經 澳洲防疫再封城 超市出現搶購潮 04:102021/03/30 國際大事 眼見未必為實 04:102021/03/30 時論廣場 打完疫苗再上 美國女籃隊教練歸隊 20:062021/03/30 體育 財經熱門新聞 再傳封殺！美國控馬國「頂級手套」強迫勞動 禁止進口 - 財經 美經濟迎40年最強表現 專家警告科技股崩跌才剛開始 - 財經 全球晶片缺貨別怪台灣 台積電董座劉德音：3大因素所致 - 財經 - 中央社 馬斯克慘了 SpaceX試飛3次都爆炸 美國會要調查 - 財經 獨》長賜輪卡1周脫困 長榮、船東賠多少算給你看 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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