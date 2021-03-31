因政府對數位科技大力支持推動下，台灣的電子支付及數位消費已日漸成熟，電子禮票券市場也逐漸站穩腳步，銀行和第三方支付相繼搶食「禮票券發行、保管」商機。去年綠界科技(6763)在第三季推出ECTicket禮票券發行平台，主打『一站式快速完成』禮券、票券的發行及核銷等所有服務，而永豐金(2890)旗下永豐銀行則在日前與咖啡寄杯平台業者CAFFECOIN合作，為所有合作的咖啡館提供禮票券價金保管服務。

綠界科技於去年第三季推出ECTicket禮票券發行平台，主打『一站式快速完成』禮券、票券的發行及核銷等所有服務，無論店家是實體通路或者虛擬業務，都可藉由綠界協助信託代理發行票券，還可以採購綠界發行的行銷贈品券舉辦行銷活動、企業贈禮。

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，永豐銀行信用卡禮票券價金保管適用於禮票券及儲值業務；該模式適用於購買餐券等預付型交易，商家依一般刷卡收單業務即可申請，消費者刷卡儲值後，永豐每日依使用核銷記錄自動撥款給商家。若欲商家發生破產、解散或因其他原因而停止營業時，永豐銀行可直接將保管款項退還至原持卡人的信用卡帳戶，對於商家及消費者都能做到撥款自動化。

綠界的禮票券發行平台主要分為發行及採購兩種不同類型，發行禮票券的業務主打一站完成所有事，只要審核通過，便可完成包含「信用卡收單」、「銀行價金保管」及「序號產出核銷」全部流程，店家亦可選擇印出防偽的實體紙本券；而採購禮票券則提供四大超商的商品兌換券及代金券，全台上萬家門市可以兌換使用，讓企業無須再為了行銷贈品及員工禮品而煩惱。

(時報資訊)