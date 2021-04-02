瞄準保險市場龐大商機，兆豐銀行特別推出刷卡繳保費三重回饋，今年9月底前只要首次用兆豐指定信用卡扣繳全台任何一家人壽公司保費並一次付清，三重回饋即可輕鬆入手。

第一重是指定信用卡最高1％回饋無上限、第二重是筆筆登錄享最高1％回饋，最高可得3千元且數量不限。第三重則是單筆滿額登錄最高可獲1萬元刷卡金回饋，最值得一提的是，無論是首期或續繳的保單，只要是首次用兆豐卡繳費都可獲得三重超值優惠。

信用卡繳保費較常見的優惠方式是信用卡本身的回饋，然而為了樽節成本，多數銀行往往只願意提供分期或回饋僅能二擇一的方式，因此兆豐銀行「Mega One」上市以來，憑藉著繳保費可同時獲得1％現金回饋無上限與高達12期的分期0利率優惠，一直廣受市場青睞。 此次為了深耕保險市場，兆豐銀行重磅加碼，直接將卡片跟活動合而為一，同步推出的三重回饋除指定卡最高1％回饋，民眾還可同時享有筆筆不限金額0.2％、滿3萬0.5％、滿10萬1％回饋(最高3千)的不限量優惠。外加還有滿額禮可享單筆滿50萬1千元、滿100萬4千元、滿200萬1萬元的限量加贈。

舉例而言，若以兆豐Mega One首扣全台任何一家人壽公司的保費單筆200萬元且一次付清，民眾不僅能獲得2萬元的卡片1％現金回饋、還能拿到單筆滿額加碼最高3千元、另外還有滿額禮1萬元，總計高達33,000元的回饋都能一次入袋，相當划算。

尚未申辦兆豐信用卡的民眾也可把握目前新戶首刷禮優惠，只要申辦指定信用卡，核卡後30天內累積一般消費刷滿3千元，就能享有「臺灣吧20吋行李箱」、「寵物綜合保險」及「刷卡金500元」的好禮三選一優惠。

(工商 )