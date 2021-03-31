桃園地檢署去年11月偵辦調查局航業調查處基隆調查站保管6.5公斤毒品下落不明，檢方29日指揮調查局北部機動工作站搜索調查官徐宿良住處等4處地點，並扣押5000萬現金、名牌包、名錶及進口汽車等物品，因徐和李姓妻子涉犯貪汙治罪條例之財產來源不明罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

專案小組人員發現，徐放錢的地點相當隱密，僅有他和妻子知道，搜索超過5000萬現金，還搬來點鈔機才能清點，更搜出勞力士金錶、名牌包等。

檢方說，媒體報導5000萬現金及證物種類數量，與事實尚有出入，基於偵查不公開原則，請外界勿作揣測。

航調處基隆站弄丟6.5公斤安毒引起軒然大波，北機處報請桃園地檢署指揮，去年11月18日桃園地檢署指揮北基站到涉案調查官家中、基隆站搜索，將調查官鄭翊等6人帶回偵訊，調查官鄭翊等4人以5至10萬元交保、2調查官列證人，當時徐宿良5萬元交保。

(中時 )