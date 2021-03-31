矽智財（IP）廠安謀（ARM）今天宣布推出Armv9新架構，主打安全性特色，預期將是未來10年ARM架構晶片出貨3000億顆的主要驅動力。

安謀指出，安全性是Armv9新架構的重要特點，在設計之初就考慮到安全性的重點。Armv9架構藍圖推出機密運算架構（CCA），導入動態設置機密領域的概念，保護在機密領域應用運行的數據，避免遭受窺探與入侵。

此外，Armv9架構也將提升數位訊號處理效能與機器學習運算能力，安謀表示，Armv9架構將被運用到應用處理器、即時處理器與微控制處理器產品，滿足人工智慧、物聯網與5G需求。

安謀台灣總裁曾志光表示，ARM架構晶片過去累積出貨1800億顆，預期未來10年ARM架構晶片出貨量將達3000億顆規模，Armv9新架構將是重要驅動力。

針對近期半導體供應吃緊情況，曾志光說，缺貨問題短期內恐難以緩解，預期最快要等到2022年上半年才可能會比較緩和。（編輯：張均懋）1100331

(中央社)