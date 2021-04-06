封測龍頭日月光投控(3711)公告，旗下電子設計製造（EMS）公司Asteelflash Group（AFG集團）在IT團隊例行檢查時，發現部分伺服器感染REvil勒索軟體，已及時採取防禦措施避免擴散，目前均已恢復正常，由於系統為獨立運作，故對集團營運無重大影響。

日月光投控旗下EMS廠環旭電子(601231.SH)去年底以現金及換股方式，完成收購控股公司法商Financiere AFG（FAFG）全數股權，取得旗下歐洲第二大EMS廠AFG集團，藉此整合全球生產據點和技術能力，完善服務歐美市場需求的海外生產據點和營運體系。

不過，AFG集團2日在公司官網部落格公布有關網安事件新聞，指出3月下旬在IT團隊的例行檢查中，發現部分伺服器感染REvil勒索軟體，對此及時採取防禦措施，以避免進一步傳播擴散，造成網路停機、部份生產據點產能受到影響。

環旭電子公告指出，在IT人員和外部安全顧問努力下，目前AFG集團的資訊系統已恢復正常，受影響的生產據點已全部恢復正常營運。AFG集團正與相關客戶保持密切合作，目前沒有證據顯示此次網攻造成任何資料遭洩露或揭露。

環旭電子表示，AFG集團已購買資安和防範網攻的保險，並就此次網安事件通報保險公司及當地相關政府部門。此事件造成的直接及間接損失尚在查核確認中，待損失確認後將按照保險合約申請理賠，就目前已知情況，未對AFG集團經營造成重大不利影響。

環旭電子指出，目前AFG集團的資訊系統及受影響生產據點均已恢復正常，而環旭電子及AFG集團的資訊系統為各自獨立運作，因此AFG集團的網安事件未對環旭電子生產營運造成影響，對日月光投控的財務業務亦無重大影響。

(時報資訊)