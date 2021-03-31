集集鎮立幼兒園，今年從師資到軟硬體全面升級，引進學習區探索遊戲課程、整修兒童場與廁所等；集集鎮兒童節禮物，首創由小朋友自己票選，最後由「智能溫度顯示兒童保溫杯」獲得6成以上的票數，獲選為兒童節禮物。

集集鎮長陳紀衡表示，公立幼兒園要改革並不容易，因為家長認為若拋棄傳統教學，丟掉注音、英文、才藝課程，上國小後將輸人一截，甚至教師們也會害怕，改變教學方式將會增加更多的時間成本。

陳紀衡表年到竹山鎮社寮國小附幼參訪，看見幼兒依自己的興趣，在不同的學習區自主、專注的學習，落實以「幼兒」為學習主體，鼓勵幼兒主動探索、操作、思考，學習解決問題、玩出創意、培養美感的「遊戲」取向課程，讓他決定透過專業輔導入園，開啟小鎮的幼兒教育改革。

引進學習區後，捨去排排坐的團體教學、丟棄一致性的讀寫簿本、布置適齡且適性的多元環境，更添購有趣好玩，又能促進發展的玩具、教具與繪本，讓幼兒自發、專注的學習。

今年，集集鎮公所已發包0-2歲免費公共托育中心工程，陳紀衡表示，希望孩子從出生到國中，都留在集集。

今年集集鎮的兒童節禮物，讓鎮內年滿3到12歲孩童，自行上網票選想要的禮物，投票方式採用國發會公共政策網路參與平台線上投票，部分學校以現場調查的方式統計，最後由「智能溫度顯示兒童保溫杯」勝出，公所也順應民意，選購為童節禮物，並以雷射打上GotoJiJi字樣，發送給小朋友。

(中時 )