台灣省不動產開發公會聯合會3月31日舉行會員代表大會，改選第10屆理事長，由於這是該會近15年來，第一次有2名競選者角逐理事長位置，選舉過程激烈，雙方人馬全力動員，154名會員代表全數出席，最後，黃啟倫獲32票比0票支持，打敗來自彰化的瑞明開發董事長黃瑞明，成功連任。

台灣省不動產開發公會聯合會理事長改選，此次有兩位競爭對手，其一是現任的理事長、屏東的中洲建設董事長黃啟倫，另一位是來自彰化縣的瑞明開發董事長黃瑞明，他也現任常務理事。

開票持續進行的30日晚間7時55，最後由黃啟倫當選連任，他表示，選舉過程是「兄弟登山，各自努力」，選舉之後，就如同登山之後，「仍是兄弟」。

他認為，省全聯會的會員代表，不論推案規模及金額，跟在台北、台中、或高雄等六都推案的建商，都難以相提並論，所以，「團結」是最重要的，因為公會沒有分裂的本錢，今天的選舉只有一天，選後，所有會員都是好朋友、好夥伴，共同為自己的權利，協同全國聯合會，合縱連橫一起努力。

黃啟倫指出，有句話說得好，「一個人走得快，一群人走得遠」，單打獨鬥的時代已經過去，現在是團隊合作的時代，因此，他當選理事長是責任的開始，一定會集結志同道合的朋友，一起設定目標，方向對了，就不怕路長，有了目標，夢想就不遠。

公會成員表示，黃啟倫擔任台灣省不動產開發公會聯合會理事長這三年，在公益上的捐輸，就超過1,500萬元，回饋社會善盡企業責任，不遺餘力；公司治理成果也相當亮眼，他所經營的中洲建設，推出的建案連續八年獲得有台灣建築界奧斯卡獎美譽的建築園冶獎，近幾年，更遠至國際參賽並獲得巴黎、紐約、柏林等諸多國際知名的設計大獎。

(工商 )