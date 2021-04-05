太魯閣號事故，台灣省土木技師公會與世曦工程顧問公司協助現地檢測，技師拱祥生列台鐵5缺失。公會與世曦今天聯合聲明，拱姓技師非團隊成員，發言是個人觀點與檢測內容無關。

交通部日前邀請台灣省土木技師公會及工程顧問公司16名技師合組的團隊，在太魯閣號事故地點現勘，因事故列車卡在清水隧道，將針對隧道結構安全做檢測，預計20日前可完成。

拱祥生接受媒體訪問時則列出台鐵5大疏失，含未設邊坡護欄防車輛衝撞等。

台灣省土木技師公會與世曦工程顧問公司今天發表聯合聲明，指拱姓技師不是團隊成員，對外發言與團隊檢測內容無關。

這項聲明中還提到，團隊的職責在於檢測清水隧道的結構安全，對於事故發生的因素，並非團隊檢測職責所在，拱姓技師的發言，僅代表其個人觀點，與團隊無關。

聲明中也說，團隊成員前進災害現場，配合政府指揮，希望貢獻己身專業，協助救災人員救災平安，並確保未來隧道可以安全使用。

(中央社)