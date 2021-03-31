富邦悍將內野手王正棠今年才打9場就已敲出3轟，已追平單季最多轟的個人成績，他透露，長打能夠增加的主因是更換球棒，「今年球棒重量增加了70克，雖然有時候還是會不太習慣，但球的飛行距離比較遠是真的。」

王正棠生涯前3季止敲出5轟，2019年2發全壘打，隔年3轟已是生涯最佳，但今年中職更換比賽用球卻沒影響到他，今天再從中信兄弟洋投加百利手中開轟，也讓他獲選單場MVP。

本季3轟有2支是打加百利，王正棠只說：「就這麼剛好，就是掌握失投球吧！」王正棠本季累積3轟，暫居全壘打榜第2，10分打點也追上許基宏，並列領先榜。

本季長打能力增加，王正棠認為應該是跟自己球棒重量增加的關係，「這次休季期重訓做滿多的，所以球棒就能用更重一點。」他透露球棒重量從850克增加至920克，「很多學長都有這樣建議，他們說，你重訓做這麼重，球棒卻拿這麼輕，而且還那麼年輕。所以我就試試看。」

王正棠表示，這是自己第一次嘗試換這麼重的球棒，「有時候還是會不太習慣，但球的飛行距離比較遠是真的。」

富邦悍將王正棠敲出本季第3轟。（鄭任南攝）

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