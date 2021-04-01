台灣證券交易所表示，為協助創新事業提早進入資本市場籌資，已完成創設「台灣創新板」(TIB)前置作業，並公告有價證券上市審查準則新增第四章「台灣創新板有價證券之上市」等30部規章修正條文。將自即日起受理國內、外創新事業申請創新板上市掛牌，預計今年第3季開板交易。

證交所指出，創新板上市掛牌公司鎖定擁有關鍵核心技術，以及創新能力(例如物聯網、人工智慧、大數據等新技術應用)或創新經營模式的創新事業。在上市條件上要求申請公司已依公司法設立登記滿2年以上、外國發行人或其任一從屬公司則應有2年以上業務紀錄，申請上市時普通股股份發行總額1億元以上且發行股數達1000萬股以上。

考量創新事業設立初期大多資本額不高，甚或仍處於尚無營收的階段，創新板上市標準訂定以「市值」為核心，並輔以營收或營運資金要求，區分為三大類。

首先市值不低於15億元，最近一年營業收入不低於1.5億元者，且需證明有足供上市掛牌後12個月營運資金；其次是針對生技醫療類申請公司，市值不低於30億元，需證明有足供上市掛牌後12個月營運資金達125％，若屬新藥研發公司，其核心產品需通過第一階段臨床試驗；最後是針對公司僅有少許、甚或仍無營收者，市值不低於40億元，申請公司需證明有足供上市掛牌後12個月營運資金達125％。

創新板上市掛牌公司上市審查程序與現行申請上市案件一樣，上市部門審查通過，須提請上市審議委員會審議及證交所董事會核議。創新事業在創新板上市掛牌滿兩年，並符合上市一般板各項上市條件，即可申請轉列一般上市公司掛牌買賣。

投資人資格方面，考量創新公司所處產業未來發展變數多，創新板僅限符合資格投資人才能參與交易，分別為專業機構投資人(包括銀行、保險公司、證券商、基金管理公司等機構)、法人或基金總資產超過5000萬元且具備金融商品專業知識及交易經驗、以及依法設立創業投資事業；自然人「淨資產」須達1000萬元或最近2年度平均所得達150萬元及具有2年投資證券經驗，初次交易時應簽署風險預告書，始得委託證券經紀商交易。

證交所表示，創新板交易制度比照現行開、收盤採集合競價決定開、收盤價格，盤中則採逐筆交易的競價機制，並維持每日市價升降幅度10％為限。但盤中不得零股交易但盤後可零股交易，初期不納入當沖標的、暫不開放信用交易、借券交易及款項融通業務。

(時報資訊)