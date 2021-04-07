歐洲的CVC資產管理(CVC Capital Partners)表示，自己願意以超過2兆日圓，約180億美元的代價買下日本東芝(Toshiba)。不過，除了東芝本身的意願外，也需要得到日本政府的首肯，因為東芝是核電相關敏感產品的製造商。

若前述DVC買斷提議一旦達成，東芝將不再是公開上市公司，也可避掉目前被主要國際股東們所逼迫，需提高決策透明度，改善公司治理，以及獨立調查其股東權益是否受損等議題。

東芝執行長車谷暢昭(Nobuaki Kurumatani，音譯)也公開表示，已收到CVC提議，7日董事會將會進行討論。同時，在消息一傳出後，東京證交所也暫停東芝股票交易，其股價目前是在3,830日圓。不過，在美國掛牌的東芝，卻一度大漲兩成左右。

據悉，CVC這次對東芝公開收購的價格，開出目前股價溢價三成的價碼。經推算後，這筆交易總金額將超過2兆日圓。

三年前，車谷暢昭成為東芝50多年來，首位從外部任命的最高領導人。在更早之前，曾於東芝主要貸款銀行三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group）任過職。最重要的是，車谷暢昭也曾一度為CVC日本公司的負責人。

總部位於盧森堡的CVC，一直在日本大張旗鼓擴展事業版圖。軟硬兼施下，CVC希望這些日本大財團能賣掉，自己不賺錢的非核心業務，以提高股東權益報酬率。日期，CVC也以15億美元，買下日本資生堂（Shiseido）旗下的平價護膚與洗髮精品牌。

不過，東芝這樁出嫁案，除了自己本身意願外，也需要得到大家長日本政府批准。因為，東芝是日本少數幾家，核能發電反應爐相關產品的製造商。

至於東芝，近年來也是命途多舛。2017年一度面臨破產危機，大賣避險基金高達6000億日圓股票，因此，一度被降級至東交所東證二部交易。之後，歷經三年半大力改革，元月底又重回東證一部主板。

此公開收購消息，東芝拒絕評論，CVC則未立即回應。

(時報資訊)