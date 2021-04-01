政府在COVID-19疫情趨緩後，為振興臺灣經濟，於去年7月15日推出振興三倍券，至去年12月31日截止領用後統計，總計超過2,332萬人、近99％的民眾領取紙本或綁定數位。另紙本三倍券自去年7月23日開始兌領作業，至兌領截止日今年3月31日統計，紙本三倍券兌領金額為642.77億元，兌領率達99.6％。

政府發行振興三倍券鼓勵民眾走出戶外、促進消費活絡經濟，並搭配各部會推出農遊券、藝fun券、動滋券、安心國旅補助等多項措施，以及地方政府、各商圈、百貨業者及店家等推出加碼活動，加乘創造經濟效益，刺激內需消費成長。

回顧去年初隨著COVID-19升溫，零售、餐飲業受衝擊嚴重。在7月疫情趨緩後，政府推出振興三倍券，鼓勵民眾走出戶外消費，並搭配暑假活動熱潮，出現強勁消費動能。依據經濟部統計處公布，零售業營業額在去年7月終止連續5個月負成長後，8至11月均創下歷年同月新高；受疫情衝擊的餐飲業，業績也轉為正成長，9至11月份也創下歷年同月新高。另財政部統計營業人營業稅報繳情形，振興三倍券實施後，去年下半年各期(7-8月、9-10月及11-12月)之銷售額及營業稅均較前年同期成長，且去年下半年逐期遞增，顯見三倍券確實促進消費動能。

此外，主計總處公布去年第4季經濟成長率概估值為5.09％，併計去年上半年，109年經濟成長率概估3.11％，民間消費優於預期，有助穩定國內經濟成長，創下近3年新高，是亞洲四小龍唯一正成長，表現亮眼，亦使臺灣成為少數109年經濟成長率為正數的國家。

(工商 )