網友認為，低底盤公車輪胎上方的位置是座位首選。（翻攝Dcard）

對通勤族來說，除了捷運外，設有更多站點的公車也深受他們喜愛。近日有位網友表示，公車座位中有一處特別凸起，相當難坐，但網友反而認為「這位置」才是公車的座位首選。

原PO日前在Dcard以「公車難坐」發起討論，他直指公車靠後的座位中，有一處的設計特別奇怪，「為什麼公車要故意設計成高低起伏的波浪，只有我覺得不好坐嗎？」

文章一出，內行一看就解釋，「因為輪胎啊」、「因為低底盤，所以要挖輪胎的洞」、「因為低底盤公車吧，輪胎那邊才凸一塊」。但眾人反而認為，這位置才是公車上最好坐的，空間又大又舒適。「我第一優先選這位置，因為腳的空間比較大」、「這裡明明最舒服」、「我都選這裡坐耶，因為腳才有位置踩」、「首選座位，空間真的大」、「我覺得坐那邊超方便的，要下車的話坐這裡的話就很好過」、「這種位置在屈膝時重心能平均分散在臀部和背，腰不會痛」。

其他網友另外指出，最難坐的位置反而是前方的座位，不但空間窄又高，相當不適。「打X的那邊才是真的難坐，我都選你坐的這種位置」、「位子很窄又高 ，很不舒服」、「前面那個才難坐，腳沒地方踩又超擠還容易滑下去」、「腿短踩不到地，膝蓋也頂不到前面的座位，煞車時常常往下滑，腰痠背痛」。

網友另外指出，最難坐的位置反而是前方的座位，不但空間窄又高。（翻攝Dcard）

(中時新聞網)