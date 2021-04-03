太魯閣號事故後，大型吊車進入作業，搶通鐵路。（趙雙傑攝）

台鐵太魯閣號2日行經花蓮縣清水隧道時，遭邊坡滑落的工程車撞擊而出軌，造成重大傷亡，但檢方、運安會仍在蒐證調查時，台鐵內部卻傳出「先把肇事責任推給監造商、施工商」，對話遭人截圖流出。台北市議員徐巧芯看到後十分傻眼和憤怒，還連說3次很生氣，並指若非有吹哨人曝光，恐怕還無法知道這些人道貌岸然的嘴臉背後竟是如此。

徐巧芯今(3日)在臉書上表示，昨天搜救優先，除了祈福以外不想講別的。但今天看到這個新聞，「真的很生氣、很生氣、很生氣！」從新聞報導中揭露，台鐵已證實此截圖為真，意思是除了施工承商以外，還可以再推給安全監造，理由是可以「降低本局負評。」

徐巧芯質疑，前線在救人的時候，原來主管機關台鐵想的是如何把責任推給包商。若不是內部的吹哨人真的看不下去，我們或許永遠都無法得知官場這些人道貌岸然的嘴臉是如此。

徐巧芯指出，這件事也令人懷疑在第一時間出現了一大堆「是包商的責任，不是政府的責任」的說法，是不是互有關聯，才會如此口徑一致，直得進一步調查。

同時，徐巧芯也認為，真正辛苦的是無端受災的民眾、在前線奮不顧身搶救的人員。林佳龍身為部長該做的事情是秉公調查，釐清責任，領導台鐵勇於負責，要求相關單位勿推諉卸責，後續還要訂定該調整的政策避免再次發生悲劇。

網友們也留言回應，「出事不思反省改進，反而是全力卸責，真的是太可惡了」、「這不就是民進黨執政後的一貫做風，有問題往外推，有好康都是我」、「出事後想辦法撇清責任，難道發包後就都不是台鐵的責任嗎」。

昨天搜救優先，除了祈福以外不想講別的。 但今天看到這個新聞，真的很生氣很生氣很生氣！ 從新聞報導中揭露，台鐵已證實此截圖為真，意思是除了施工承商以外，還可以再推給安全監造，理由是可以「降低本局負評。」 前線在救人的時候，原來主管機關台... 由徐巧芯發佈於 2021年4月2日 星期五

(中時新聞網)