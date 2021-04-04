太魯閣號「像豆腐一樣被切開」。（圖／民眾提供）

國民黨立委賴士葆。（本報資料照）

對於太魯閣號出軌造成50人不幸罹難，釀禍的李義祥是民進黨黨員以及黨代表，國民黨立委賴士葆痛批，民進黨黨證，不僅僅是可以被原諒的顏色，還是可以發財的顏色。

對於太魯閣號出軌造成50人不幸罹難，釀禍的李義祥是民進黨黨員以及黨代表，民進黨發言人顏若芳3日晚間表示，經花蓮縣黨部了解，李義祥曾於2018年參選花蓮縣黨代表，任期為2年早已屆滿，目前也因未繳黨費停權中，因此他並非民進黨現任花蓮縣黨代表。

顏若芳表示，整起事件現在正由檢調偵辦中，民進黨態度就是勿枉勿縱，儘速還原事故原因。目前最重要工作就是提供事故受傷者及罹難者家屬最大的協助，呼籲有心人士也不應在此刻帶風向做任何政治操作。

台灣民眾黨立委高虹安3日更指出，李義祥過去已有諸多不良紀錄，包括2007年涉嫌圍標自強外役監鋪設琉璃鋼瓦標案、2008年違反《政府採購法》被花蓮地院判刑6個月易科罰金、2013年偽造承包工程當中用以維護工安的圍堰照片及施工日誌，今年2月才三審定讞被判有期徒刑6個月，以及2014年其員工駕駛疑似故障的工程車而跌落山谷身亡。

另外，李義祥，身兼東新營造工地主任，被踢爆違反《營造業法》。台鐵證實，李義祥的行為違法，監造單位聯合大地、專案管理中棪工程以及台鐵花蓮工務段都沒有發現，均有疏失。

按依照營造業法第28條規定，「營造業負責人不得為其他營造業之負責人、專任工程人員或工地主任。」李義祥是義祥工業社及義程營造負責人，卻兼任東新營造工地主任，行為已經違法。台鐵上午被問及此事時無法給出答案，經查明後，稍早坦言「確實不行」。

對此，國民黨立委賴士葆4日在接受《中天新聞》訪問時痛批，民進黨黨證，不僅僅是可以被原諒的顏色，還是可以發財的顏色。

賴士葆也認為，交通部從上到下，螺絲鬆掉了，交通部要好好整頓。承包商也黨證，監督就鬆散，這麼嚴重的事情，推給承包商。林佳龍說要負責，那辭呈遞出來啊！交通部出這麼嚴重安全事故，部長居然沒遞辭呈！顏色對了，可以卸責；顏色對了，可以賺錢，不敢動他，可怕！

(中時新聞網)