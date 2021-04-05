40歲翁姓男子於4月2日清明連假，與6名友人相約攀爬中央山脈南一段，友人在第二天發現他失蹤，報警處理。警消4日在150公尺深谷發現翁姓男子，已經明顯死亡。

消防人員表示，經洽詢同行友人，4月3日6點多因要準備出發，仍未看到他才發現不見了，另無目擊者。但5點多大家起床有看到他，大概5時30分就沒看到人了。同行友人睡在營地，都在旁邊，沒有離很遠。同行友人已經於4日下山了。

警方初步研判，翁姓男子可能在整理裝備時不慎失足，跌落山谷，仍待檢方相驗，進一步調查。

(中時 )