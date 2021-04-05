中央山脈南一段男子失足 跌落深谷死亡 09:232021/04/05 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 40歲翁姓男子日前疑似失足墜谷，消防局人員到場搜救。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 40歲翁姓男子於4月2日清明連假，與6名友人相約攀爬中央山脈南一段，友人在第二天發現他失蹤，報警處理。警消4日在150公尺深谷發現翁姓男子，已經明顯死亡。 消防人員表示，經洽詢同行友人，4月3日6點多因要準備出發，仍未看到他才發現不見了，另無目擊者。但5點多大家起床有看到他，大概5時30分就沒看到人了。同行友人睡在營地，都在旁邊，沒有離很遠。同行友人已經於4日下山了。 警方初步研判，翁姓男子可能在整理裝備時不慎失足，跌落山谷，仍待檢方相驗，進一步調查。 使用限制鬆綁 抗旱井救急 正義魔人公開霸凌者住家 挨罰5千 (中時 ) #友人 #中央山脈 #南一段 #翁姓 #失足 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打通南科交通動脈「這兩條」道路工程5月啟動 10:312021/04/05 區域情報-台南 毛孩生命中繼站 后里動物之家開幕 04:102021/04/05 地方新聞 興達煤電提前除役 陳其邁遭打臉 04:102021/04/05 焦點要聞 社會勞動造假 翁茂鍾羈押禁見 04:102021/04/03 社會新聞 南175線拓寬 盼帶動新化市場人潮 04:102021/04/05 地方新聞 飛車衝撞美國會 25歲男嫌性格大變 心理狀態曝光 11:572021/04/04 國際 【太魯閣出軌】蔡英文前往花蓮探視 強調會讓逝者安心、傷者盡速恢復 10:052021/04/03 政治 新北與中央協力推動社宅 落實居住正義 09:352021/04/04 區域情報-新北 動物之家后里園區重新開幕 五星級毛孩認養中繼站啟用 13:562021/04/04 寶島 高雄高職女遭霸凌 正義魔人相挺反遭罰 14:332021/04/03 社會 【太魯閣出軌】新北提供救濟專戶 侯：將把捐款狀況告知中央 12:212021/04/04 生活 社會熱門新聞 【太魯閣出軌】網紅「韓德凱文森」找到了 家屬指認確定為49位罹難者 - 社會 【太魯閣出軌】李義祥站邊坡見死不救 法界：涉故意殺人最重死刑 - 社會 【太魯閣出軌】急追影中人 李義祥身旁人士是誰？ 台鐵：查無身分 - 社會 慘不忍睹！太魯閣號第5節車廂拖出隧道 車體嚴重變形 - 社會 【太魯閣出軌】現場工人冷眼無作為 2人裝乘客下軌查看秒蒸發 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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