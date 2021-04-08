中央銀行受財政部委託標售300億元10年期公債，最高得標利率0.422％，較上一期2月標售時的0.374％，上揚4.8個基本點（1個基本點是0.01百分點），券商主管指出，台債殖利率受美債連動走高，引導市場利率續揚。

根據央行公布的10年期公債標售結果，共吸引692億元資金進場搶標，投標倍數2.31倍，仍高於長期平均2倍以下的水準。其中銀行業拿到大多數的68.66％或206億元籌碼，其次證券業也標得18.67％或56億元，保險業占11.67％或35億元，票券業為1.00％或3億元。

券商主管認為，隨疫苗加速接種，全球經濟展望樂觀，美國10年期公債殖利率仍位在接近1.7％高位整，連動台債市場殖利率跟著上揚，目前10年券殖利率為0.422％。這次10年新券標售結果，得標利率符合市場預期，落在區間0.42～0.44％的下緣，代表閒置資金還是相對積極進場搶標。

券商主管指出，台債走勢接下來還是會跟隨美債步調，後勢續關注注美債殖利率何時達滿足點，從聯準會（Fed）的會議記錄來看，暗示減債計畫仍需一段時間，市場解讀仍偏向續唱鴿調，提供美債殖利率支撐。至於第二季之後，台債新券供應增加，且經濟數據回暖，利率反轉下行機率低，不利多方操作。

(工商 )