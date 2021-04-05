出門在外看到手機螢幕右上角的電池變紅，隨手掃一個共享充電寶（行動電源）來「江湖救急」，已成為不少大陸人的日常需求。但近日共享充電寶的租賃費用卻悄悄漲價，甚至景區、酒吧每小時收費高達10元（人民幣，下同），讓不少消費者直呼「充電1小時，花費1元」時代已遠去，同時也讓消費者權益、資訊安全等問題引起關注。

浙江紹興柯橋區的餐飲店店主唐女士表示，以往學生族租用共享充電寶的人數不少，不過最近明顯感覺大家能不租就儘量不租，「以往一天租出30、40顆不是問題」，現在漲價後，半小時就要2塊了，來吃飯的客人之間互相借自帶充電寶的人又多了起來。

根據《柯橋日報》報導，目前城區隨處可見街電、小電、怪獸、美團等共享充電寶。但不同品牌的定價並不一致，甚至同一品牌在不同場所的計費標準也不同。例如在餐飲店、奶茶店，租用一個共享充電寶費用在每小時4到6元；高檔酒店、酒吧等場所，則需要達到每小時10元。

(旺報 )