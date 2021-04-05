前一陣子全球矚目散戶與法人軋空大戰的主角GameStop，在股票飆漲兩個月之後，這家視頻遊戲零售商周一表示，它將出售高達350萬股的股票，但股價格仍大幅走揚。

該公司表示，這些股票將透過「在市場上出售」的方式出售，這使得上市公司可以隨著時間的推移，籌集資金。

對沖基金曾大舉做空GameStop，認為股票價格會下跌，而較小的投資者則向它們發起挑戰，這使這家陷入困境的公司的股票在今年年初飆升，給果是對沖基金落荒而逃。

市場權威人士敦促該公司將更多股票投放市場，因為GameStop從每股價格徘徊在20美元左右，曾一度飆升至接近350美元，目前則落在191美元附近。這樣的股票出售將使公司能夠償還由於技術轉變，導致遊戲玩家在網上而不是在GameStop商店中消費，而積累的巨額債務。

兩週前，GameStop在提交給美國證券交易委員會的一份文件中披露，實際上它自一月份以來就一直在考慮售股。

由於社交媒體上較小的和新手投資者的大肆宣傳，該股一月份暴漲了1625％，這對零售商的股票構成了壓力，這對對沖基金施加了以「短暫擠壓」出售的壓力，這只會使股價上漲。

但是，當宣布出售股票時，股票通常會下滑，因為這會降低投資者手中已經存在的股票價值。這也的確發生在周一開盤前，股價下跌了近16％。但是，收盤後股票的價格仍收在191美元，這意味著今年股價仍上漲了900％以上。

(中時新聞網)