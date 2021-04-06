台鐵408車次太魯閣號事故造成史上最嚴重傷亡，肇事司機李義祥將工程車違停邊坡，車輛滑落導致悲劇，駕駛員袁淳修「用生命剎車」仍來不及，而此事故該有機會阻止，台鐵編列約3億預算設置邊坡全自動監視預警系統，原定去年底完工，如今卻仍是「一場夢」，民眾因而將矛頭指向台鐵，要求給個交代。

可惡的是，台鐵公司在案發後不思如何救災，沒有痛定思痛想要改革，竟試圖想要帶風向，其高層群組的對話截圖也流出，勞安室主管提議向施工承包商和監造求償，「建議責任導向監造，降低本局負評」，此消息引發大眾譁然，更點燃民眾怒火。

位於車頭的第8節車廂被削去大半，車廂內還有遺體遭擠壓而殘缺不全，現場慘不忍睹。（圖／民眾提供）

難道全案只是李義祥一人的錯嗎？根據事故前的影像，列車駕駛看到軌道上的工程車時，距離僅250公尺，反應時間只6點9秒，在之前都未接獲任何警告，離譜疏失也讓前立委張大千怒問「說好的邊坡全自動監視預警系統現在在哪裡？」

孫大千指出，台鐵在2018年普悠瑪號翻覆後，行政院曾召集跨部會檢討，列出144改善事項，包括推動邊坡全自動監視系統，該系統可監視易災或脆弱路段邊坡狀況，當異物入侵軌道時，監視系統影像辨識就能判釋，並即時發出預警警示。

邊坡智慧化監控預算為2億7500萬，原定在去年底完成建置，如今卻不知所蹤，對人民承諾的保命系統成為空談，普悠瑪的慘痛更沒有讓台鐵得到教訓，孫大千直指政府督導不周，認為此次事故是「百分之百的人禍」，請求還給無辜犧牲的生命一個公道。

諷刺的是，意外前一天，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍才喜孜孜地到基隆參加台鐵「最美區間車」EMU900型電聯車首航，大讚台鐵花了253億買的520輛通勤電聯車，對經費不到3億卻能保障乘客安全的邊坡安全系統有沒有建置無動於衷，殘忍選擇讓民眾無比寒心。

台鐵在太魯閣號事故的前1天，才宣告斥資253億元買新車，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌和交通部長林佳龍都前往參加，如今看來格外諷刺。（圖／報系資料照）

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(中時新聞網)