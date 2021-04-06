VMware宣布商用顯示器解決方案領導廠商明基電通(BenQ)的BenQ DuoBoard成為全球第一個通過VMware Ready for End-User Computing認證的大型互動觸控顯示器。VMware的虛擬化基礎架構提供BenQ Duo Board創新的軟、硬體整合優勢，使用者能更簡易的在顯示器上建置VMware作業環境，不必擔心技術、安裝與相容問題；高度整合的VMware Horizon虛擬桌面基礎架構，讓虛擬平台能在BenQ DuoBoard達到最佳效能，展現獨特功能與高度實用價值。

隨著混合辦公模式崛起，現代化會議空間的需求激增，進一步擴大互動顯示器的市佔率；MarketsandMarkets預測，互動顯示器市場將從2020年的90億美元增長到2025年的132億美元，複合年增長率為 8.1%。看準此商機，BenQ整合VMware虛擬化技術的大型互動觸控顯示器解決方案DuoBoard，有效降低企業建置相關設備的部署成本，並弭平系統整合問題，滿足企業新型態的辦公需求。

不僅與VMware虛擬桌面基礎架構高度相容，BenQ DouBoard也同時具備與線上會議軟體良好的整合性，打造企業內部的現代化會議空間，同時賦予協作團隊更創新、高彈性的溝通模式。明基電通總經理李文德表示，明基電通始終致 力於降低整合成本、為汰換低效率的傳統解決方案開發新商機，盼能為客戶提供 安心無虞的產品。此次獲得 VMware Ready 認證，除持續深化明基電通與 VMware 的合作，更有助於為企業 IT 管理者加速媒合可滿足需求的虛擬化產 品。

VMware亞太區副總經理暨技術長Guru Venkatachalam表示，虛擬基礎架 構可幫助企業大幅降低人力成本與IT 支出，同時確保資訊安全，我們很榮幸能和明基電通合作，將大型互動觸控顯示器與 VMware解決方案相互整合，提供更全方位的虛擬化解決方案。

VMware持續推動VMware Ready認證計畫，使合作夥伴的產品和解決方案能 與虛擬基礎架構深度整合，同時符合VMware的互通性標準，進而迅速媒合已達到VMware最佳化的產品和解決方案，節省IT 部署與人力支出，並一舉淘汰無法提供完整解決方案的舊版產品，以更低的整合成本發掘潛在商機。奠基於VMware深厚的技術能量，VMware Ready認證計畫將攜手多元產業，催生利他共好的VMware生態系。

(工商 )