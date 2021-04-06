貫徹實現氣候中和努力藍圖，德化工大廠巴斯夫宣示，擬將目前業務的二氧化碳排放量減半；亦即大幅提高2030年溫室氣體減排的中期目標，與2018年相比，全球溫室氣體排放量減少25％。為此，巴斯夫預計到2025年持續投入高達10億歐元以達成新的氣候目標，到2030年繼續投資20億～30億歐元，持續朝2050年實現淨零排放目標期許精進。

巴斯夫強調，雖然公司致力於業績成長及在中國華南地區建設大型一體化基地，此一中期目標仍需實現。巴斯夫集團2018年全球排放量為2190萬噸二氧化碳當量；在1990年，這一數字大約是其兩倍。新的2030年排放目標較1990年水準減少60％，並超過歐盟減排55％目標。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Dr. Martin Brudermuller）指出，氣候變遷是21世紀最大挑戰，為應對這一挑戰，我們必須調整製程與產品組合並加速轉型。因此，巴斯夫將增加再生能源的使用，並加速零碳排化學品製程的開發和部署。透過提升透明度和產品提供以系統性、逐步化減少巴斯夫產品在整個價值鏈中的碳足跡，協助各產業的客戶減少自身產品的碳足跡。

巴斯夫預計，因氣候中和的生產製程轉型將使集團主要生產基地對電力的需求在未來十年內急遽增加，其中包括位於德國路德維希港最大的生產基地。從2035年起，集團的電力需求預計比現在高出三倍以上。

為達成2050年淨零碳排放此一長期目標，巴斯夫將以新技術替代化石燃料，利用再生資源電力代替天然氣等化石燃料，並計畫投資風電場以推動進程。在此之前，為加速減少二氧化碳的排放，巴斯夫將對現有生產裝置的製程持續進行系統性改進。

巴斯夫現正在開發最重要的新技術之一是用於生產乙烯、丙烯和丁二烯等基礎化學品的電加熱蒸汽裂解裝置；同時開展兩種技術—已商業化的水電解工藝以及全新的甲烷熱解工藝。

另一個提高能源效率的重要方式是利用電熱泵從廢熱中生產不含二氧化碳的蒸汽。巴斯夫的目標是與西門子能源公司合作，逐步實現這項技術的工業化，並用於全部生產基地的餘熱回收。

(工商 )