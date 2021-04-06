股票上市公司中華工程前董事長兼總經理沈華養，及前採購發包處負責人張世文，承包2017年國防部辦理的「公館營區營舍整建統包工程」，在轉包工程與下游承包商時，合謀浮報、虛報款項及收受回扣，台灣高等法院駁回抗告，將沈及張羈押禁見確定。

檢方聲押後，新北地院裁定沈及張收押，2人不服提抗告，高院認為，依相關證人之證述與檢察官所提之各項證據資料相符，足認張世文、沈華養涉犯證券交易法及商業會計法，犯罪嫌疑重大。

高院表示，張世文的供述與其他證人所述仍有歧異，有部分涉案情節尚待與相關證人釐清，且犯罪情節仍未能完全陳明，而沈華養否認犯行，檢察官尚須釐清彼此間之犯行，有事實認有勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴、審判。

高院指出，張世文、沈華養有羈押之必要，新北地院裁定羈押無違背必要性、最小干預暨相當比例性等原則，駁回2人抗告確定。

(中時 )