股票上市公司中華工程前董事長兼總經理沈華養，及前採購發包處負責人張世文，承包2017年國防部辦理的「公館營區營舍整建統包工程」，在轉包工程與下游承包商時，合謀浮報、虛報款項及收受回扣，台灣高等法院駁回抗告，將沈及張羈押禁見確定。
檢方聲押後，新北地院裁定沈及張收押，2人不服提抗告，高院認為，依相關證人之證述與檢察官所提之各項證據資料相符，足認張世文、沈華養涉犯證券交易法及商業會計法，犯罪嫌疑重大。
高院表示，張世文的供述與其他證人所述仍有歧異，有部分涉案情節尚待與相關證人釐清，且犯罪情節仍未能完全陳明，而沈華養否認犯行，檢察官尚須釐清彼此間之犯行，有事實認有勾串共犯或證人之虞，非予羈押顯難進行追訴、審判。
高院指出，張世文、沈華養有羈押之必要，新北地院裁定羈押無違背必要性、最小干預暨相當比例性等原則，駁回2人抗告確定。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。