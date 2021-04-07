許多人都知道，吃檳榔、抽菸、喝酒，容易導致口腔癌，根據數據統計，長期吃檳榔者罹患口腔癌的機率比一般人高出28倍，若菸酒檳榔一起來，致癌的機率更高出123倍，是相當驚人的數字。然而臨床上，即使不菸不酒不吃檳榔，依舊發展出口腔癌，讓患者無法理解。對此，台北慈濟醫院耳鼻喉科主治醫師許瑛倢表示，乳突病毒、裝置假牙不當與不良口腔衛生，都是致癌的要素。

《健康療天室》第24集 愛嚼檳榔的紅唇族小心了！最短命癌症「口腔癌」找上你！

●口腔癌早期發現治療 5年存活率高

許瑛倢醫師指出，以5年存活率來看，第一期口腔癌經治療後，存活率有八成以上，但若是拖延治療時機，腫瘤會快速長大或轉移，若到第三期後，存活率就只剩三成五左右，差距相當大。許醫師提醒，日常就該在刷牙時多注意口腔黏膜是否有異。

●嘴破是警訊 遲不癒合超過兩周 更要就醫

口腔癌自我檢查比其他癌種要來得容易。許瑛倢醫師提醒，平常若觀察到口腔黏膜有白斑、紅斑就要警覺，更重要的是，若口腔潰瘍超過兩周不癒，都不要輕忽，應該趕緊就醫。

許醫師也提到更多關於口腔癌的辨識方式與預防心法，完整內容都在《健康療天室》第24集：愛嚼檳榔的紅唇族小心了！最短命癌症「口腔癌」找上你！

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(中時新聞網)