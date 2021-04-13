AI人工智慧技術深入醫療產業，數據分析廠商SAS與台北榮民總醫院合作，攜手打造「即時血液透析」人工智慧預判系統，即時接收與運算「血液透析儀」（即俗稱「洗腎機」的）龐大連續性生理數值，為腎友找出「個人化」的併發症成因，預判其潛在心臟衰竭機率，目前該系統預判透析病患心臟衰竭準確度達90％。SAS台灣總經理陳愷新表示，透過人工智慧即時串流分析，將有利醫院推展醫療物聯網，同時實現個人化疾病風險預測。

台灣洗腎人口密度位居全球第一，年洗腎人口超過9萬人，其中約5成洗腎病患因心血管疾病死亡。目前在血液透析（洗腎）療程中引發的併發症，例如血壓下降等，醫師多是於症狀發生時，利用當下症狀或儀器資料做判斷才介入治療，且能掌握潛在因子的資料量每人每年僅約1,500筆。

此外，洗腎治療的理想體重（即乾體重）設定一直是重要課題。如果洗腎時脫水速度太多或太快，容易讓病患洗腎時血壓下降，引發休克甚至死亡。然而病患理想的乾體重，會隨身體狀況而略有改變，因此長久以來乾體重設定，需仰賴醫師臨床經驗判斷，並在多次「Trial and Error」來回微調才得以定義。

台北榮總內科部主任唐德成部指出，往礙於技術限制，只能利用人工抄寫與資料的回溯性分析。而透過SAS導入人工智慧，能做到「毫秒」級的即時掌握，並監測每位病患獨特的因子，是邁向智慧醫療的重要里程碑。

舉例來說，SAS開發的「即時血液透析」人工智慧預判系統，能即時運算病患高達200組不斷動態變化的生理和透析機數值，如動靜脈壓力、血液流速等，再加上北榮大數據中心病患病歷資料、檢驗結果、用藥資訊等資料，可分析達每人每年近300萬筆的巨量資料，才能有效找出針對「個人量身監測」的異常模式，並在病患發生心衰竭危機前，搶先發出警報。

該機制目前針對心臟衰竭風險預測準確度達到90％，除有助提升病患存活率，也可降低病患因心臟衰竭的再住院率。

而患者每次洗腎時，該系統也能動態即時地給予最理想的乾體重，經證實可讓讓醫生的體重調整誤差，從過去的200公克縮限到40公克內，誤差率降低80％，病患可因此得到最最適切的脫水量診療，洗腎效率也得以提升。

而在此次分析個案中，即有一位73歲腎友，因本身已有心血管相關疾病，過去乾體重設定的方法是由醫師藉由臨床經驗、檢驗數值和胸部X光片，判斷肺部積水情形，但病人仍然短時間內多次因為心臟衰竭、呼吸喘的問題反覆住院。藉由人工智慧模型預測，已有效建議醫護人員乾體重值，並成功掌握病患因心衰竭住院的因子，病人現已能規則於門診追蹤。

陳愷新表示，未來的醫學是「化被動為主動」，而導入人工智慧即時串流分析，也有利於推展醫療物聯網。屆時不僅能以精準數值提升診療效率，還可進一步為醫院累積「相似病患」（Patients Like You）的珍貴數據庫，加速實踐個人化疾病風險預測。

台北榮總與SAS預計下一步將把人工智慧技術拓展至結合影像辨識資料，預判病患「肺積水」機率，進一步掌控體液過多對洗腎病患帶來的呼吸急促、心衰竭及高血壓的風險。未來雙方也將導入邊際運算佈署於更多醫療儀器的應用，協助醫界結合人工智慧技術，加速實踐醫療物聯網。

(工商 )