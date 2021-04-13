癌症令人聞風喪膽，給病患帶來極大壓力，然而隨著醫藥的進步，治療效果越來越好，持續增添病患與家屬希望，療程中引發的「不適症狀」，也因為容易讓療程無法如期完成，進而影響治療效果，導致愈加受到重視。醫師表示，「不適症狀」從過往已知的疼痛、噁心、嘔吐，到現在的「癌因性疲憊症」，透過妥善的處理，讓病人擁有最好的治療效果與生活品質。

根據台灣癌症安寧緩和醫學會的「2015全台灣癌症病人之癌因性疲憊症流行病學調查」，高達92%台灣癌症病患有癌因性疲憊症（Cancer-Related Fatigue, CRF）問題，證實是最令台灣癌症病患困擾的症狀，超越睡眠、疼痛、食慾不振、憂鬱等；臨床上，卻因病人極少主動、或無法清楚向醫護人員描述，導致疾病很容易遭忽略，進而影響疲憊評估與治療處置。

台北長庚紀念醫院一般外科及乳房外科科主任游啟昌醫師表示，癌症治療本身就是件很辛苦，再加上癌疲憊，對治療效果大有影響。(圖/健康醫療網提供)

●躺著都會累！未妥善處理 癌疲憊恐影響治療

「癌症藥物可以增加存活率，但前提是要如期的完成治療」，台北長庚紀念醫院一般外科及乳房外科科主任游啟昌醫師表示，癌症治療本身就是件很辛苦、並非令人開心的事，一旦再加上癌疲憊的困擾，在生理影響心理的情況下，很容易對治療產生畏懼，甚至因此放棄治療。

●副作用控制好 抗癌路上更添信心

游啟昌醫師指出，對於非轉移性、以痊癒性為目標的治療，藥劑常常需給得很強，患者負擔大，此時勢必要將副作用控制好，才能在預定行程內完成治療，達到最佳療效；面對屬於轉移、較為後期的治療，由於往往屬於長期抗戰，除了療效，預先讓病人知道各種副作用，並告知是「可處理的」，有助於提升病患信心，在抗癌路上堅持到底。

過往，癌疲憊曾被認為是因失眠、焦慮，或是噁心嘔吐的營養問題引起，卻也常常在針對各個因素去改善後，依舊未見起色，使得不少病患開始「自我合理化」疲憊症狀。隨著世界衛生組織WHO正式將癌因性疲憊症列為一種疾病，我國醫護界也合力編撰完成《癌因性疲憊症臨床治療指引》，讓癌疲憊漸漸受到外界重視。

●癌疲憊兩大成因：癌症本身 + 癌症治療

對人體細胞來說，癌症治療本身就是種壓力，當在攻擊癌細胞同時，也會讓健康細胞面臨到壓力，隨著治療時間與次數的增加，堆積的副作用也會越來越嚴重。台灣癌症全人關懷基金會董事長、馬偕醫院兼任主治醫師謝瑞坤醫師表示，癌因性疲憊症的成因，除了癌症的治療，也包括癌症本身「尤其是較晚期的期別」。

謝瑞坤醫師強調，癌疲憊一方面會帶給病人極度疲憊，影響生活品質，無法正常生活，另一方面，也會影響治療，若未妥善處理，疾病本身和治療帶來的雙重癌疲憊打擊，將會越來越嚴重，甚至無法期待治療帶來的效果。

一名52歲的婦女，五年前面對乳癌曾抗癌成功，去年卻因為肩膀痛，回診發現癌細胞復發，同時合併骨轉移和肝轉移，確診為癌症四期；此次的治療過程中，漸漸出現疲憊症狀，生活品質大受影響，自述不管睡多久都相當疲憊，就算工作性質屬於靜態的文書處理，疲憊狀態也讓她幾乎不堪負荷。

該病患經評估屬於中重程度的癌因性疲憊症，給予藥物治療、緩解疲憊症狀後，已漸漸恢復體力繼續接受治療，不僅腫瘤縮小，也能繼續上班並有活力的過生活。

●非藥物處治+藥物處治 雙管齊下擊退癌疲憊

「癌疲憊是可以治療的」，游啟昌醫師表示，根據《癌因性疲憊症臨床治療指引》，低於4分的輕度疲憊，可以採取運動、營養飲食、睡眠衛生等非藥物治療來因應或預防，若來到4分以上的中重度疲憊，便建議加上藥物治療，而研究顯示，我國超過1/4的癌症患者，便是處於此階段的中重度疲憊。

病患或家屬可以依據《國際疾病分類第10版(ICD-10) - 癌因性疲憊症診斷準則》，來評估是否面臨癌疲憊威脅。(圖/健康醫療網提供)

謝瑞坤醫師補充道，病患或家屬可以依據《國際疾病分類第10版(ICD-10) - 癌因性疲憊症診斷準則》，來評估是否面臨癌疲憊威脅，並主動積極的告知醫護人員，「否則一旦惡化到一定程度，像是已處於惡病質，便不太容易再恢復」。

(中時新聞網)