疫苗接種進度嚴重落後的澳洲政府，7日要求歐盟釋出310萬劑AZ疫苗給澳洲。澳洲總理莫里森透露，歐盟曾要求澳洲撤回疫苗出口許可申請，而致函歐盟要求供應疫苗都得不到回應。歐盟6日否認阻撓疫苗輸出到澳洲，聲稱生產疫苗的英國藥廠阿斯特捷利康未能履約，責任不在歐盟。

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