澳洲接種進度落後 要求歐盟釋出310萬劑AZ疫苗 22:102021/04/07 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫苗接種進度嚴重落後的澳洲政府，7日要求歐盟釋出310萬劑AZ疫苗給澳洲。澳洲總理莫里森透露，歐盟曾要求澳洲撤回疫苗出口許可申請，而致函歐盟要求供應疫苗都得不到回應。歐盟6日否認阻撓疫苗輸出到澳洲，聲稱生產疫苗的英國藥廠阿斯特捷利康未能履約，責任不在歐盟。 英國開始施打莫德納疫苗 並將公布AZ疫苗報告 專家建議提高誘因 打完疫苗免隔離 (工商 ) #歐盟 #疫苗 #澳洲 #釋出 #萬劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐盟最新評估將出爐 核心官員：AZ疫苗和血栓有明顯關聯 03:432021/04/07 國際 國光生公費流感疫苗得標近6成 國際化布局持穩放大 15:412021/04/07 財經 保障民眾隱私權 白宮不推疫苗護照 13:542021/04/07 國際 國產疫苗 拚年底三期試驗 04:102021/04/07 生活新聞 擴大疫苗施打 4／12起開放村里幹事、機組員等12.5萬人接種 13:382021/04/07 生活 歐盟藥管局認AZ疫苗和血栓有關 指揮中心：繼續打 14:282021/04/07 生活 AZ疫苗接種 擬擴及前5順位 04:102021/04/07 生活新聞 AZ疫苗開放第2、3類對象接種 柯文哲願意施打 16:092021/04/07 生活 再等兩天 ＢＮＴ疫苗不回覆就棄單 04:102021/04/07 生活新聞 陳時中被BNT疫苗廠商已讀不回 藥師找到答案了 21:402021/04/07 政治 歐盟承認AZ疫苗可能導致血栓 英年輕人改打替代疫苗 23:412021/04/07 國際 財經熱門新聞 想擺脫川普追殺 任正非喊發展新目標 陸媒驚爆解散部門 - 財經 台積電漲太少可憐？679山頂冤魂 竟靠1招解套 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 台積電下周有大事 一掛供應鏈壓不住了 - 財經 快查！臉書爆73萬筆台灣個資外洩 高手設立網站讓你檢查 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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