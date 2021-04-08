聯合再生(3576)3月份自結合併營收為新台幣14.7億元，月增114%，年增21%，營收成長主係台灣客戶拉貨力道強勁，模組出貨量增加。系統部分，聯合再生出售美國案場開發權，交易金額約美金270萬元，另外國內太陽能案場趕裝，工程收入增加。首季合併營收為新台幣30億元，年增0.61%。

聯合再生去年財報，由於認列一次性資產減損約45億元，全年稅後淨損約61.4億元，全年每股淨損約2.3元。該公司也宣布將減資彌補虧損，減資比例約43.4%，此次減資金額約115.7億元，消除股份約11.6億普通股，減資後實收資本額約為150.8億元。同時，聯合再生也宣布辦理私募普通股，不超過2.5億股，不排除引進策略性投資人。

聯合再生在2018年10月1日由新日光、昱晶與昇陽科3家太陽能廠，合併組成。並透過辦理3.34億股私募現增，引進國發基金與經濟部耀華玻璃管委會入股，每股發行價格為8.32元，合計總金額共27.81億元，而國發基金與耀管會分別投入13.9億元，各取得聯合再生1.67億股。國發基金管理會與耀華玻璃管委會依原定各取得1席董事。

聯合再生成立2年半後再宣布減資彌補虧損，並辦理私募2.5億股，未來國發基金和經濟部耀華玻璃的持股和董事席次等股權結構動向受關注。

(時報資訊)