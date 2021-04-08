緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）今天表示，他被鎖在大使館外，不得其門而入；4名外交消息人士說，副大使已代表緬甸軍政府接管大使館。

法新社和路透社報導，覺扎敏對記者說，武官在大使館裡，「他們占領了我的大使館」，證實了媒體稍早報導。

覺扎敏上個月發表聲明，敦促緬甸軍政府釋放遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和總統溫敏（Win Myint）後，軍政府隨即將他召回。

覺扎敏在聲明中說：「外交是對眼前僵局的唯一回應和解答。」英國外交大臣拉布（Dominic Raab）對覺扎敏的「勇氣」表達讚賞，並在推文中援引上述聲明。

覺扎敏隻身被鎖在門外，不得進入大使館的消息曝光後，抗議人士今天齊聚緬甸駐倫敦大使館外。

覺扎敏告訴英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）：「在我離開大使館時，他們闖進來，占領大使館。」

他表示：「他們說自己已接獲當局指示，不讓我進去。」覺扎敏敦促英國政府介入處理。

覺扎敏說：「這堪稱是政變，就發生在倫敦市中心…你們可以看到他們占領了我的大使館。」他還說，自己正在和英國外交部討論相關情勢。

4名熟知內情的外交消息人士說，副大使奇溫（Chit Win）已經接管大使館，他和武官將覺扎敏鎖在門外。

英國外交部發言人說，這起事件發生後，「英方正尋求進一步消息」。

覺扎敏告訴記者，他會守在館外「一整晚」，因為「這是我的大使館，我必須進去」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）說：「我們知道有人在倫敦梅菲爾區（Mayfair）的緬甸大使館外示威，負責維護公共秩序的官員也在場坐鎮，沒有人被捕。」

自緬甸軍方2月政變奪權，鎮壓支持民主的示威活動以來，英國一直強力譴責緬甸軍政府，上週更將緬甸軍方完全或部分控制的企業集團列入制裁黑名單。

(中央社)