「馬斯客外貿」投資公司遭檢舉以柬埔寨經營礦區，可以成本價買到黃金原礦，再將黃金原礦出售賺取高額價差，保證獲利，以高達36％至1200％年利率對外吸金，3年吸金10億元，有60多人受害，涉嫌違反銀行法。

台北地檢署8日指揮調查局新北市調查處，搜索11處地點，並約談馬斯客公司曾姓負責人及業務人員共10人。

檢調獲報，指曾姓負責人等人，對外以黃金原礦買賣、美髮投資、鑽石投資買賣等名目招攬投資人收取資金，自2016年6、7月起，由曾男對外宣稱有親戚在柬埔寨經營礦區，可以成本價買到黃金原礦，再將黃金原礦售出從中賺取高額價差。

曾男除自己招攬投資人外，並透過陳姓等多名業務人員推廣，投資契約期滿保證投資人可獲取約定利息及領回全額投資本金，與投資人約定利息，換算成年利率高達36％至1200％不等，招攬60餘人投資。

由於馬斯客公司於2019年6、7月間即停止支付利息及本金給投資人，致投資人血本無歸，投資人向檢調檢舉，檢調估計，曾男等人吸金不法獲利高達台幣10億餘元。

(中時 )