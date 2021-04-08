國內汽車金融龍頭和潤企業為吸引優秀人才加入，提供具市場競爭力的薪資及優於市場水準的年終獎金，也提供紅利獎金及多元化的獎勵金，員工平均年薪可達20個月以上，首場校園徵才列車已在台科大展開外，後續仍有台大、成大等場次，誠摯邀請新鮮人加入和潤，創「薪」未來。

和潤今（8）日公告自結3月合併營收站上14.27億元，年增20.65％，累計今年前三個月合併營收達41.19億元，年增18.34％，月、季皆創公開發行以來同期新高。

以營運地區別來看，台灣地區3月營收成長23％、大陸地區成長12％，台灣營收成長主因是和潤保有資產增加，帶動利息收入增加，以及轉投資事業-和雲行動服務iRent營運增長挹注；大陸則是機器設備承作金額增加。

展望第二季，邁入車市銷售夏季競賽，新車中古車市場動能強，加上疫情趨緩，都有助個人消費金融、企業金融的分期需求。今年和潤企業也因營運規模擴大與數位金融發展需求，預計擴大招募新進人力超過100人，包括資訊人員、產品企劃、信用審查、消費金融與企業金融等內外勤人員。

和潤總經理林彥良表示，人才是企業競爭力的先行指標也是關鍵指標，人格特質具有HFC三個英文字母(和潤企業公司英文名縮寫) ，正是我們徵求人才的對象，H代表工作勤勉(Hard working)，F代表積極應變(Flexibility)，C則代表挑戰現況(Challenge)。

(中時 )