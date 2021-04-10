美國商務部將飛騰在內等7家陸企、機構遭列入實體清單，經濟部長王美花10日指出，台美高科技密切合作，美國有新規定列入實體清單，廠商都會密切了解並符合美國的新規定。

王美花是出席「第四屆亞太社會創新高峰會『投資亞洲』」開幕儀式時，接受媒體聯訪時指出，對出口管制的物品，在《貿易法》有針對高科技貨品的相關規定。

她說，初步瞭解廠商都有根據相關規定申報，現美國有新的規定列入實體清單，而台美之間技術合作很密切，廠商也都會密切的瞭解相關規定細節，以符合美國規定與要求。

對美國關切萊豬公投一事，王美花直言，含有萊劑的美豬，都有在專家科學認定下的容許的含量，也就是安全的含量，台灣要融入國際社會，特別是台美的關係等，都要用國際的標準來規範。

她還說，事實上，本來台灣就有進口很多含有萊劑的牛肉了，含有萊劑的豬肉，其實是用同樣的標準在執行，對台灣來說，要加入國際社會，還是要用國際的標準。

(工商 )