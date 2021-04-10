上千位來自全國的原住民傳統射箭好手，今天齊聚台東縣卑南鄉東興社區文化廣場，競逐單項最高5萬元、總競賽35.8萬獎金，這是全國參與人數最多、獎金最高的傳統射箭比賽，有感於太魯閣號出軌事故，開幕式時安排所有選手一同默哀悼念。
因國內疫情控制良好，加上春暖花開適合出遊，今年的全國原住民傳統射箭比賽參賽人數創下歷年新高，選手們無不摩拳擦掌，希望能把高額獎金捧回去。
有感於太魯閣號出軌事故，開幕式時安排所有選手一同默哀悼念，希望遺憾能夠轉變成愛，以不一樣的形式撫慰生者。
啟弓儀式由立法委員陳瑩、縣議員鄭崗山與卑南鄉鄉長許文獻代表射向特別製作的水果靶紙，祈求雨量豐沛、五果開運以疏解這波乾旱。
許文獻說，射箭賽事舉辦已進入第6屆，除了競技交流外也同時將傳統射箭逐漸推廣到各個縣市，這項運動的優點是不需很高檔的專業器材也能享受運動的好處，而製作弓箭的同時可以打造個人特色，創作出專屬個人獨一無二的裝備。
卑南鄉第6屆原住民傳統射箭賽參與選手近千人，團體三人制計有230隊、社男個人賽427人、社女個人賽149人、青少年組 86 人、長青組 77 人。
比賽結果，團體組前3名：南澳射箭隊、中區聯盟射箭隊A、勇士們射箭隊A；社男組前3名：
野牡丹射箭隊B林狀元、勇士們射箭隊A嚴榮信、醉春風射箭隊C隊何念祖；社女組前3名： 六輕部落A何淑華、 貓頭鷹射箭B隊林春妹、 基隆常勝軍隊A林秀鳳。長青組前3名：中區聯盟射箭隊A王傳輝、基隆常勝軍隊江金吉、霸王硬上弓隊楊啟德。
(中時 )
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